Завтра в УНІАН відбудеться тренінг «Як розуміти дитину»

У вівторок, 24 травня, в інформаційному агентстві УНІАН у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться тренінг «Курс батьківської майстерності: як розуміти дитину».

Про це повідомив ведучий тренінгу - керівник програми "Відкрита школа: альтернативна освіта" Євген МІРОШНИЧЕНКО.

Є.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що виховання – така сама технологія, як маркетинг, фінанси, управління: вона не складна, просто багато батьків її не знають.

«Я дивлюся на свою доньку (а їй вже 14) і бачу, як непросто їй дається "дорослішання". І я згадую себе, коли був підлітком – мені здавалося, мене ніхто не розуміє і (просто, жах!) ніколи не зможуть зрозуміти», - говорить Є.МІРОШНИЧЕНКО.

Майстерність батьків, за його словами, полягає в тому, щоб ставити правильні питання, знаходити відповіді та послідовно втілювати ці відповіді в життя.

«Найчастіше ми спираємося на власний досвід і на те виховання, яке ми дістали. Проте, в сучасному світі цього недостатньо. Потрібні точні знання: "Як виховувати дитину, щоб вона зростала здоровою, щасливою і успішною?". І, якщо зі здоров`ям більш-менш зрозуміло (благо є багато книг, передач і доктор КОМАРОВСЬКИЙ), то про успіх, а тим паче про щастя - виникає багато питань», - вважає Є.МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, тренінг в УНІАН буде присвячений саме пошуку відповідей на питання, як зрозуміти дитину і як зробити її успішною і щасливою.

Зокрема, обговорюватимуться такі питання:

Чому так важко іноді порозумітися і зрозуміти свою дитину?

Чому дитина ображається на своїх батьків?

Наскільки батьки повинні втручатися в життя своєї дитини: коли треба "включитися", а коли – "просто не заважати"?

Як навчитися домовлятися дитиною і як навчити її цьому?

Як перестати керувати життям дитини і передавати їй відповідальність?

Що відбувається з дитиною, коли її критикують?

Чому дитині не подобається, коли ми її хвалимо?

Час проведення семінару – 24 травня, вівторок, 19.00-22.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4. Детальніше про запис на тренінг можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109650.html

Довідка УНІАН: Є.МІРОШНИЧЕНКО – бізнес-тренер, професійний оргконсультант, керівник програми "Відкрита школа: альтернативна освіта". В рамках цієї програми для дітей і підлітків розробляється: технологія ефективної освіти - Центр інтенсивного навчання «Новий репетитор» - http://www.newrepetitor.in.ua/index.php, технологія ефективної соціалізації - Літній міський табір «Майстерня Успіху» (Київ), технологія дистанційного навчання дітей і дорослих - «Живий підручник».