У Чернігові найстаршою матір`ю країни Валентиною ПІДВЕРБНОЮ та її донькою опікується служба у справах дітей Новозаводської районної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, голова районної ради Олександр АТРОЩЕНКО повідомив, що спеціалісти служби або відвідують родину, або спілкуються з В.ПІДВЕРБНОЮ телефоном щодня.

Дівчинка, якій виповнилося три місяці, забезпечена одягом і харчуванням. Жінка для доньки придбала необхідні дитячі меблі.

"За інформацією лікарів, дитина розвивається відповідно до свого віку, стан її здоров`я нормальний", - зауважив О.АТРОЩЕНКО.

Крім того, у найстаршої матері країни є помічниця, котра допомагає їй доглядати за дитиною.

В інтерв`ю журналістам В.ПІДВЕРБНА сказала, що почувається щасливою і вважає неправильним наміри лікарів обмежити вік жінок, до якого можна зробити штучне запліднення.

Як повідомлялося, 22 лютого цього року 65-річна мешканка Чернігова В.ПІДВЕРБНА народила дівчинку, яка з`явилася на світ завдяки методу штучного запліднення. Жінка вважається найстаршою матір`ю нашої держави, що зафіксовано у Книзі рекордів України.