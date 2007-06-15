ЄС фінансує нові способи профілактики СНІДу серед українських вояків

Проект “Профілактика ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів України”, який підтримує ЄС, розширює сферу своєї діяльності. Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської комісії в Україні, зокрема, оголошується конкурс на закупівлю та доставку медичного обладнання для швидкої діагностики ВІЛ-інфекції. Тестові системи експрес-діагностики буде використано з метою профілактики ВІЛ серед військовослужбовців України.

Представництво ЄК в Україні повідомляє, що заявки на участь у конкурсі прийматимуться до 17 червня від усіх зацікавлених організацій та приватних підприємців. До учасників тендеру буде застосовано жорсткі критерії відбору: продукція повинна мати детальну документацію походження, товари мають бути сертифіковані відповідними державними органами згідно з чинними правилами.

Проект “Профілактика ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів України” діє з листопада 2005 до квітня 2008 року. Його здійснюють спільно Програма Розвитку ООН (ПРООН) та Фонд Народонаселення ООН (ФНООН), з одного боку, та силові відомства України - з іншого. ЄС виступає донором проекту. Загальний бюджет становить майже 3 мільйони доларів.

31 травня Європейська Комісія зробила внесок до бюджету Всесвітнього фонду з боротьби проти ВІЛ/СНІД, туберкульозу та малярії в розмірі 400 мільйонів євро на період з 2007 по 2010 рік.