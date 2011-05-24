Обережно! Підроблена кава "Лавацца"

Податківці Львівщини вилучили близько 3,5 тонни кави, підробленої під відомий бренд „Лавацца”.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, працівники податкової міліції Львівщини вжитими оперативними заходами встановили факт перевезення близько 3,5 тонн кави “Лавацца” та понад 100 літрів маслинової олії без українського маркування, орієнтовною вартістю понад 800 тис. грн.

Громадянин, який представився власником транспортного засобу, документи на вантаж не надав. Відтак, виявлений товар вилучено, - зазначається у повідомленні.

Як засвідчили результати експертизи, вилучена кава є недоброякісною, тобто не відповідає встановленим стандартам, нормам і технічним умовам.

Органами прокуратури за цим фактом порушено кримінальну справу.