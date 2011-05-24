У 2010-2011 роках в Україні зменшилися обсяги національного усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Служба захисту дітей", екс-міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час круглого столу "Зневага і насильство над дітьми. Українські реалії", який організував Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України".

За його словами, така ситуація спостерігається за умов "невизначеності та відсутності пріоритетів, які б демонстрували перші особи держави".

На думку Ю.ПАВЛЕНКА, "є високий ризик згортання національного усиновлення взагалі і повернення до ситуації 6-річної давнини, коли в Україні переважало міждержавне усиновлення над національним. Тоді це мотивувалося тим, що, начебто, українці не хочуть усиновлювати, бо бідні, нещасні і злі. Насправді, коли держава запропонувала зрозумілий механізм усиновлення, повноцінну службу захисту дітей, ситуація радикально змінилася протягом двох років".

Він підкреслив, що сьогодні держава змінила пріоритети - "інтернати стали фортецями для дітей-сиріт".

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що інтернатна система в Україні дедалі зміцнюється та нарощується, а дітей-сиріт не дають на національне усиновлення, в країні вже не створюються дитячі будинки сімейного типу, ані прийомні сім`ї.

"За рік на 40% зменшилася кількість дітей, які влаштовані у сім`ї. Жодних об`єктивних причин для цього не існує, законодавство залишилося те ж саме, норми, пріоритетність у законодавстві, нормативних документах залишилися такі ж. Єдине, що змінилося - відповідальність органів влади усіх рівнів. За півтора роки в країні ліквідовано організаційну структуру, кадри, які готувалися дуже непросто, уся ресурсна база, ліквідовано Міністерство сім`ї, молоді і спорту. Натомість не запропоновано жодної альтернативи. Держава самоусунулася від вирішення питань усиновлення, і ми вже бачимо перші результати на долях конкретних дітей", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він запропонував створити в Україні інститут уповноваженого з прав дитини.

"Така посада існує у багатьох країнах світу, має підпорядкування або у парламентському органі, або безпосередньо у Президента (як у Росії). Це дуже актуально для нас, і така позиція, я знаю, вже обговорювалася», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу протягом 2009 року було влаштовано у 15 разів більше дітей, ніж п’ять років тому.

Зокрема, упродовж 2009 року в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу було влаштовано 1895 дітей. Таким чином, станом на 1 січня 2010 року в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 8119 дітей, що в шість раз більше, у порівнянні з 2005 роком (1313 дітей).