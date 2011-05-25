5-річній дівчинці, хворій на рак, терміново потрібна кров!

Онкохворій дитині Солонинці Юліані потрібна допомога. 5-річна дівчинка перебуває на лікуванні у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі з діагнозом нейробластома. Для порятунку, життєво необхідне переливання крові І (першої) групи резус «мінус». Просимо звертатися донорів з І групою резус «мінус» у Львівський обласний центр служби крові за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 65, з 9:00 до 11:00 години.