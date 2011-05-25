В «Укрпрофоздоровниці» вкрали майже третину земель у Криму

Приватні структури за допомогою «рейдерських схем скоротили загальну площу земельних ділянок санаторно-курортних комплексів ЗАТ "Укрпрофоздоровниця» в АР Крим з 120 гектарів майже на третину.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Замість розширення інфраструктури профспілкових санаторних установ, створення сучасних оздоровчих центрів для громадян України протягом багатьох років з їх майном проводяться незаконні оборудки, йдеться у повідомленні.

Прокурорськими перевірками викрито «рейдерські» схеми заволодіння приватними структурами за допомогою судових рішень лікувальними корпусами санаторіїв та організації в них приватних готелів, незаконного їх передання в оренду з подальшою реалізацією за заниженою вартістю.

Тільки прокуратурою АР Крим протягом минулого та поточного року у відношенні посадових осіб установ системи «Укрпрофоздоровниця» порушено 8 кримінальних справ, у т.ч. 4 — за фактами незаконного відчуження 5,6 тис. кв. м нерухомого майна. З метою повернення в державну власність майна та земельних ділянок заявлено 7 позовів до суду.

Також ГПУ почала перевірку щодо намірів керівництва Федерації профспілок України продати в 10 регіонах України 18 цілісних майнових комплексів та окремих об`єктів нерухомості, що входять до мережі підприємств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур» та «Херсонтурист».

23 травня 2011 року Генпрокуратура винесла припис голові Федерації профспілок України з вимогою недопущення незаконного відчуження майна профспілок і прийняття рішень щодо подальшого використання майна санаторно-курортних установ відповідно до чинного законодавства України, інтересів громадян і держави.

Перевірка триває.

Федерація профспілок України є найбільшим всеукраїнським профспілковим об`єднанням, до якого входять більше 85% членів профспілок країни — понад 9 мільйонів громадян. Федерація є власником понад 150 санаторно-туристичних комплексів у всіх куточках держави, де щорічно забезпечується оздоровлення як членів профспілок разом із сім`ями, так і інших осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

news.dt.ua