З аптек може зникнути ряд ліків

Київська регіональна митниця з початку минулого тижня відмовляється оформляти частину лікарських препаратів західних виробників. Про це повідомила асоціація "Фарм Україна", пише "Комерсант-Україна".

"Митниця почала вимагати нотаріально завірену копію реєстраційного свідоцтва на лікарські препарати. Раніше подібні випадки були, але одиничні", - розповів виконавчий директор асоціації Денис Шевченко. Зараз проблеми виникли як мінімум у восьми компаній - дистрибуторів і представництв міжнародних компаній. "За минулий тиждень з 50 постачань 7 нам відмовилися оформляти", - відзначив представник одного з крупних імпортерів.

Митники посилаються на невідповідність даних в електронній міжвідомчій базі Держмитниці і МОЗ (останнє вносить до неї зміни), що надається імпортерами, говорять в асоціації. За словами Шевченка, вантаж можуть затримати, навіть якщо в базі відсутня інформація про наявність в упаковці "мірної ложки": "На думку митниці, це невідповідність, яка не дає права імпортерові на звільнення від сплати ПДВ і митне оформлення".

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