Донецька область оголосила 2011 рік Роком ОСВІТИ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ (Life Long Learning, LLL). Комплексна Програма LLL в Донецькій області, ініційована Донецькою обласною державною адміністрацією, партнером якої є СКМ і КПМГ, стартувала в квітні 2011 року.

Програма LLL об`єднала ряд проектів, спрямованих на модернізацію існуючої системи освіти, формування інноваційного освітнього простору Донецької області та створення багатокомпонентної моделі освіти впродовж усього життя. У перспективі цей проект може бути реалізований і в інших регіонах України, а тому знайомство з досвідом Донецької області буде цікаво чиновникам, представникам наукових кіл і простим громадянам.

Запрошуємо Вас відвідати прес-ланч, присвячений презентації концепції LLL (Освіта впродовж усього життя). У рамках зустрічі ви зможете в неформальній обстановці поспілкуватися з представниками влади, бізнесу, вищих навчальних закладів, а також провідних консалтингових компаній:

· Віце-губернатор Донецької області Марина Черенкова представить регіональний проект LLL;

· Директор зі зв`язків з громадськістю та комунікацій Компанії СКМ Наталя Ємченко розповість чому навчання протягом усього життя є важливим компонентом для підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу;

· Керівник Департаменту аудиторських послуг КПМГ у Росії і СНД Олег Гощанський пояснить, чому проект цікавий КПМГ;

· Менеджер проектів Британської Ради Ешена Горшенєва представить британський досвід LLL;

· Директор з виробництва МакДональдз Оксана Чопа відповість, чому важливо не припиняти навчання на прикладі працівників ресторану МакДональдз;

· Ректор Донецького державного університету управління Олександр Поважний поділиться поглядом системи освіти на навчання протягом усього життя;

Дата і час заходу: 26 травня 2011 р., 11:00

Місце проведення заходу: Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52, ресторан "Ацумарі" бізнес-центр Леонардо

Програма заходу:

10:30 - 11:00 Реєстрація

11:00 - 11:35 Представлення проекту. Виступи спікерів

11:35 - 11:50 Питання по темі. Відкрита дискусія

11:50 - 12:30 Неформальне спілкування, фуршет

Про свою участь у заході, будь ласка, повідомте прес-службі СКМ до 12:00 25 травня (середа) 2011 року за телефоном (062) 381 50 37 або за електронною адресою press@scm.com.ua.

Додаткову інформацію про захід Ви можете отримати за телефоном: (062) 381 50 37