Завтра в Україні трохи похолодає

26 травня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність. В південній частині, східних, а вночі і в більшості центральних областей місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град; на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, в південній та східній частині 12-17°; вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні до 27°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 6-11°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

25 травня температура води в Чорному та Азовському морях 15-21°; в Дніпрі біля Києва 21°.