На літнє оздоровлення дітей у 2011р. виділять 1,5 млрд грн

На літнє оздоровлення дітей у 2011 році планується виділити більш як 1 млрд. 527 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

«За звітами місцевих органів влади та центральних органів влади на проведення оздоровчої кампанії у 2011 році з різних джерел планується направити 1 млрд. 527 млн. грн.», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що в державному бюджеті передбачено: Державній службі молоді і спорту – майже 162 млн. грн., Міністерству соціальної політики – понад 242 млн. грн., Міністерству освіти та науки, молоді і спорту – 12,5 млн. грн., Міністерству аграрної політики і продовольства – 9,5 млн. грн.

За рахунок коштів місцевих бюджетів заплановано близько 400 млн. грн.

У той же час, за рахунок коштів соціального страхування та залучених коштів планується спрямувати ще близько 730 млн. грн.

«Зараз ці показники уточнюються, і ми на початку червня зможемо доповісти. Думаю, що вони будуть покращені», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.