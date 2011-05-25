Суд США зобов`язав повернути Україні $19 млн, витрачених урядом Тимошенко на вакцини. Вчора окружний суд США (Орегон) виніс першу ухвалу на користь українського державного підприємства «Укрвакцина» і проти відповідача - корпорації Olden Group, LLC. Ця корпорація, як відомо, разом з українською компанією «Інтерфарм», виступала посередником при закупівлі вакцини на кошти українського державного бюджету, здійсненої урядом Тимошенко.

Як повідомляє сайт from.ua, позов до американського суду був поданий українським державним підприємством «Укрвакцина» за наслідками аудиту діяльності уряду Тимошенко, здійсненого на замовленням Кабміну американською юридичною компанією «Траут Качеріс».

Перші результати аудиту були оприлюднені жовтні 2010 року. У звіті аудиторів перераховуються нецільове використання бюджетних коштів, завищення цін при державних закупівлях, у тому числі і вакцини і інші порушення з 2008 до початку 2010 року.

Позов до американського суду передбачав задоволення вимог у розмірі більше 19 млн. доларів США.

Наслідком рішення американської Феміди повинне стати повернення цієї суми до державного бюджету України.

Інші позови за наслідками аудиторської перевірки діяльності Тимошенко ще чекають свого розгляду.

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