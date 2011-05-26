Як при худінні уникнути спокус в супермаркеті

Хитрі маркетологи і рекламісти ловлять нас на вудку так званого «зовнішнього стимулу».

Красиво оформлені прилавки булочних, аромати випічки і ковбас, приваблива реклама – тим, хто худне, дуже важко тримати себе в руках! Навіть якщо при відвідинах супермаркету ви не зробили жодного невірного кроку, наповнили візок виключно правильними продуктами – у будь-який момент вас може наздогнати солодкий голос з гучномовця, ненав`язливо переконуючи прийняти участь, наприклад, в рекламній акції кондитерського відділу. Ви згадуєте шоколадний торт, який мама вам пекла на день народження, — і ось вже ваша «продовольча корзина» збагатилася шедевром, який ви з`їсте увечері, клянучи себе за безвілля.

Чому так відбувається? Хитрі маркетологи і рекламісти ловлять нас на вудку так званого «зовнішнього стимулу». Річ у тому, що харчові спокуси можуть бути пов`язані не тільки з відчуттями (спокусливий вигляд, смак, запах їжі), але і з приємними спогадами.

Зрозуміло, ви не можете повністю виключити зовнішні стимули зі свого життя. Проте у ваших силах звести такі дії до мінімуму.

Ваш шлях додому лежить повз два кондитерських магазини? Можна піти не по цій вулиці, а по сусідній. Якщо маршрут виявиться довшим – тим краще: витратьте додаткові калорії на ходьбу. Ніколи не ходіть за покупками на порожній шлунок: відвідуйте продуктові магазини тільки після їжі. Не тримайте в будинку великих запасів жирної і солодкої їжі.

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