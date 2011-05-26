Збільшили у 4,5 рази компенсацію на харчування дітей-чорнобильців

Кабінет міністрів з 1 квітня майже у 4,5 рази збільшив розміри грошової компенсації на харчування дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, які навчаються у школах, коледжах, професійно-технічних училищах та технікумах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні 25 травня.

Документом передбачено збільшення розміру виплати грошової компенсації на дітей у разі, якщо діти не харчувалися в навчальних закладах, але мають право на безплатне харчування.

Виплата даної грошової компенсації буде проводитись Мінсоцполітики з 1 квітня 2011 року, оскільки саме з цієї дати частина дітей не забезпечується безплатним гарячим харчуванням.

Діти, які не харчуються в навчальних закладах, будуть отримувати щомісячну грошову допомогу: у віці від 6 до 10 років – 180 грн., (до 1 квітня було 40 грн.), від 11 до 14 років – 185 грн. (до 1 квітня було 45 грн.), від 15 до 18 років – 190 грн. (до 1 квітня було 50 грн.) на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не відвідували ці заклади.