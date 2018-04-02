Тетяна Бахтеєва: медицина неможлива без грошей, а доходи бюджету - без здорової нації

Коли в Україні розпочнуться реформи в сфері охорони здоров`я, якою буде наша медицина і чи зможе її реалізувати нове керівництво МОЗ? Про це ми говоримо з головою парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяною Бахтеєвою.

Тетяно Дмитрівно, відбулася чергова зміна міністра охорони здоров`я. Ви одна з перших прогнозували призначення Олександра Аніщенка на посаду міністра ...

Я дійсно багато років знаю Олександра Аніщенка, він має серйозний досвід керівництва охороною здоров`я однією з найскладніших областей - Донецької. В останні роки ми з ним активно працювали по лінії Кабінет міністрів - парламент, оскільки саме він найбільш системно намагався підійти до питання реформування охорони здоров`я. У мене склалося враження, що він добре розуміє нинішню ситуацію і усвідомлює важливість справи, яку доручив йому Президент.

Відомо, що відповідний законопроект про реформування галузі вже підготовлений. Коли реформа буде прийнята?

Реформа вже почалася. Але мені здається, правильно ставити питання не «коли буде прийнята?», А «коли буде реалізована?». Я вже говорила, що Україна не може більше чекати, вона вимагає реформ.

І коли вона буде в повній мірі реалізована?

Сподіваюся, в найближче десятиліття.

Десятиліття!?

Так, кажучи про великомасштабну реформу охорони здоров`я, мова йде про не про один рік. Ось вам приклад: одним з ключових передвиборних обіцянок президента Барака Обами в США стала якраз реформа охорони здоров`я. Інавгурація, якщо не помиляюся, пройшла в січні 2009. А знаєте, коли Конгрес США схвалив останні поправки до реформи охорони здоров`я? У березні 2010. Тобто, більше року пішло тільки на дискусію про те, що і як реформувати.

Інший приклад. У Росії реформу почали в 2008, коли запустили національний проект «Здоров`я». У 2009 з`явилися перші закони про обов`язкове медичне страхування, про модернізацію мережі медичних установ. І лише в 2011 прем`єр Володимир Путін анонсував великомасштабні зміни в медицині, назвавши його «роком реформи охорони здоров`я».

А що у нас? Трохи більше року минуло з часу інавгурації Віктора Януковича, а вже кричать з усіх боків: «Де реформа? Чому не впоралися? ». Ми тим і відрізняємося від наших опонентів, що не розводимо популістських розмов. Так, ми довго впрягаємося - готуємося, зважуємо, вважаємо, - але дуже швидко скачемо. Я вам можу так сказати: реформу охорони здоров`я Президент обов`язково реалізує. І це буде найскладніша і найголовніша реформа країни.

У чому складність реформ?

Говорячи про реформу охорони здоров`я, йдеться про нову сучасну концепцію гуманізму. Ця реформа - альфа і омега всіх проведених перетворень, не більше і не менше.

Ну, гуманізм - дуже розмите, філософське поняття ...

І дуже конкретне. Давайте поміркуємо. Як створити здорове суспільство? Потрібні здорові діти, щоб батьки могли спокійно працювати, платити податки, розвивати країну. Дуже важливий здоровий спосіб життя, щоб люди старшого покоління не проводили життя у хворобах. Начебто все просто, але як цього досягти? Що таке здорова дитина? Та, яка вчасно проходить профілактичні медичні огляди, загартовується, займається спортом. Як досягти регулярних і збалансованих занять спортом? Через школу. Ось вам і реформа освіти. Я вже мовчу про те, що в сучасних умовах, коли хвороби не виявляються на ранніх стадіях, коли немає нормальної практики медоглядів, дуже важко розробити комплекси вправ таким чином, щоб діти отримували навантаження і не помирали при цьому на уроках фізкультури. Гарячі голови кричать: «Давайте взагалі скасуємо фізкультуру!». Ну і чого доб`ємося? Раннього ожиріння та серцевої недостатності в юному віці, плюс загального падіння рівня знань через постійну перевтому організму.

Йдемо далі. Що ми п`ємо? Що їмо? Мені страшно говорити про це, але статистика жахлива: у багатьох українців немає доступу до чистої воді, у ще більшої кількості - до нормальної без гормонів і пестицидів їжі. Контроль за якістю води та їжі - це питання охорони здоров`я, а реформа яка? Аграрна? Так вона неможлива без земельної. Земельна - нереальна без нормальної реформи органів правоохоронної системи, а та, у свою чергу, без чітко реалізованого плану боротьби з корупцією.

Повернемося до реформи. З ваших слів зрозуміло щодо масштабності реформ, але незрозуміло щодо їхньої вартості.

Дуже складне питання. Розумієте, можна прорахувати, наприклад, лікування одного хворого на туберкульоз. Або, скажімо, скорочення ліжко-місць у сільських лікарнях. Але як прорахувати, скільки людських життів буде врятовано, якщо повністю заборонити рекламу алкоголю? Ви знаєте, що Україна входить до п`ятірки світових лідерів зі споживання міцних спиртних напоїв? Що більше 60% юнаків і дівчат у віці до 16 років регулярно випивають? Ось як прорахувати, скільки дітей народиться здоровими, якщо в країні буде виконуватися елементарний закон, і дітям перестануть продавати пиво?

І все ж, є якісь конкретні цифри?

Так, вони відомі. У цьому році бюджетом передбачено 40 млрд. грн. на охорону здоров`я. Знаєте, для порівняння, скільки коштів виділять на реформування охорони здоров`я в США? 950 мільярдів доларів за 10 років. Ви вдумайтеся в ці цифри! Але ж це при тому, що система охорони здоров`я в Америці, на мою думку, дуже далека від досконалої і, м`яко кажучи, дуже несправедлива по відношенню до незаможних.

Добре, а яку країну ви б взяли за приклад для України в цій галузі?

Німеччину та Ізраїль.

Але Партія Регіонів більше орієнтована на схід, ніж на захід, чи не так?

Партія Регіонів орієнтована на Україні. Ми вивчаємо і використовуємо тільки той міжнародний досвід, який допомагає нашій конкретній країні в нашому конкретному часу. Ну, от, припустимо, я вам скажу, що мені дуже імпонує система охорони здоров`я Данії. Вона дійсно майже досконала. Але як я можу рівнятися на Данію, якщо розумію, що 90% населення там отримують майже однакову зарплату близько 4000 євро, і що близько 40% від цієї суми, але люди віддають на податки. Так, вони ходять по чистих вулицях, дихають свіжим повітрям, п`ють чисту воду з крана. Так, більшість людей отримують кваліфіковану недорогу медичну допомогу в повному обсязі, тому що основні витрати бере на себе держава. Але, як, скажіть, цю систему прищепити у нас, якщо дохід значної частини населення не сягає 1000 гривень?

Подивіться на Росію, її досвід цікавий тому, що, по-суті, у нас спільні проблеми і дуже схожа ситуація. Ми отримали у спадщину радянську систему охорони здоров`я, у свій час одну з найефективніших у світі, між іншим. Потім це все розвалювалося, дуже гостро постало питання не тільки матеріального забезпечення медицини, а й кадрове питання. Але ключова проблема і в нас, і в них - те, що населення сприймає як належне і безкоштовну медицину, і низькі податки. Так скажіть мені, про який ринковий підхід до галузі ми можемо говорити, якщо наші громадяни живуть за принципом: нам держава повинна все, а ми їй - приховування податків?

Питання про кошти на реформи - першорядної важливості. Знаєте, як це виглядає: ось країна 20 років їхала на дрезині, а зараз ми намагаємося на ходу застрибнути в надшвидкісний експрес. Я ще раз повторю: наш підхід до реформ - комплексний. Неможливо одне без іншого, медицина без грошей, а доходи бюджету - без здорової нації.

Я хотіла б акцентувати увагу на ще одній важливій частині цієї реформи - здоров`я духовному. Коли людина приносить максимальну користь суспільству? Коли вона здорова, щаслива і впевнена у завтрашньому дні. Ось ця впевненість безпосередньо пов`язана з зарплатами і пенсіями. Бо, коли в день зарплати роздаєш борги й знову чекаєш зарплати, неможливо вибратися з депресії. Наша політична сила за те, щоб не було бідних.

Але це ж порочне коло! Підвищуючи соціальні виплати, уряд не залишає грошей на ті ж реформи. Так ніколи не запрацює система! Як Україні вибратися?

Ми вже вибралися з ями, куди нас так наполегливо зіштовхували. От ви озирніться навколо, подивіться, що в світі діється? Чим викликана хвиля протестів в країнах Близького Сходу?

Відсутністю демократії.

Відсутність демократії - це наслідок. А причина - тотальна бідність населення цих держав при страшному збагаченні верхівки. Ось ця диспропорція в суспільстві і призвела до того, що люди вийшли на вулиці. Вони борються за прості людські речі - доступ до освіти, медицини. Вони борються за майбутнє своїх дітей.

В Україні теж була така спроба боротьби за майбутнє своїх дітей - Помаранчева революція.

Це історія поставить оцінки тим подіям - що це було: революція, переворот чи узурпація влади? Але вже всі побачили, як вожді розпорядилися народною довірою. І, раз ми вже торкнулися цієї теми, я вам нагадаю про таку оцінку 2004 року - то був виступ середнього класу. А чому всі забули, хто цей середній клас створив? Прем`єр-міністр Віктор Янукович! Поки наші опоненти скакали по барикадах і закордонах, наша команда тут орала, і таки цей середній клас виростила. І яку країну ми отримували назад через п`ять років? Знову невиплати зарплат і пенсій, роботи немає, криза ... Що ж, будемо знову починати з початку.

Сергій Яцишин,

Главред