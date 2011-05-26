В організації оздоровлення дітей є ряд проблем

Урядові перевірки, проведені за останній тиждень в усіх областях України, підтвердили наявність ряду невирішених проблем у сфері організації відпочинку і оздоровлення дітей у літній період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради з представниками облдержадміністрацій.

«За цей тиждень проведені по всіх регіонах перевірки стану готовності оздоровчих установ до роботи в літній період спеціально створеними робочими групами під керівництвом відповідальних співробітників Секретаріату Кабінету міністрів. Було відмічене поліпшення ситуації в цілому, але й виявлені серйозні недоліки і негативні тенденції у цій сфері по цілому ряду регіонів», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що найгірші показники готовності до оздоровчого сезону, як і торік, - у Львівській, Херсонській, Кіровоградській областях і у Києві.

«Тут планується охопити оздоровленням 30-33% дітей», - зазначив перший віце-прем`єр.

Також він повідомив, що у 14 регіонах України цей показник становить 40-60%, а у 8-ми - понад 60%.

«У більшості областей на 100% буде забезпечене оздоровлення дітей-сиріт, дітей з особливими потребами і з багатодітних сімей. Дати можливість оздоровитися усім дітям, як виявилося, немає можливості через скорочення потужностей цих установ», - сказав він.

А.КЛЮЄВ повідомив, що, наприклад, у Запорізькій області за 10 років число установ для відпочинку і оздоровлення дітей скоротилося з 74 до 52, крім того, на 1 червня більшість з них не готова прийняти дітей. «На 25 травня їх готовність була 23%, на 10 червня очікується 85%, і лише на 25 червня очікується 100%… Із запізненням на цілий місяць», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що кількість установ для відпочинку і оздоровлення дітей скоротилася також у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській і Полтавській областях.

«Тенденції скорочення по областях об`єктів інфраструктури для оздоровлення і відпочинку дітей викликають велику тривогу керівництва країни», - підкреслив А.КЛЮЄВ.