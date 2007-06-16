Уряд затвердив Національний план розвитку системи охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановою № 815 від 13 червня затвердив Національний план розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Національного плану, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Академії медичних наук інформувати Міністерство охорони здоров’я про результати роботи щокварталу до 15 числа наступного місяця.

Планується, що Міністерство охорони здоров’я проводитиме моніторинг стану виконання Національного плану та подаватиме відповідну інформацію Кабінетові Міністрів України до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зокрема, для зміцнення фінансової бази та забезпечення сталого фінансування галузі охорони здоров’я передбачається протягом 2007 року запровадити загальнообов’язкове державне медичне страхування, удосконалити порядок організації медичного обслуговування населення та діяльності закладів охорони здоров’я, підвищити ефективність розподілу та використання бюджетних асигнувань на систему охорони здоров’я, а також запровадити постійний моніторинг витрат.

Згідно з Національним планом, протягом 2007-2008 років планується запровадити державне замовлення у сфері медичного обслуговування через удосконалення порядку надання медичної допомоги за кошти державного та місцевого бюджету в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою, а також через створення уніфікованого класифікатора медичних послуг.

Протягом 2007-2009 років передбачається оптимізувати мережу закладів охорони здоров’я відповідно до потреб населення і затвердити нормативи надання населенню медичної допомоги первинного, вторинного і третинного рівня. Планується, що в 2010 році буде сформовано єдиний медичний простір під управлінням МОЗ.

Уряд також розраховує сформувати протягом 2007-2008 років ефективну систему контролю та управління якістю медичної допомоги.