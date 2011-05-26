Ліки у США закуповував МОЗ за власною ініціативою - Тимошенко

У партії «Батьківщина» заявляють, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО на мав стосунку до закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина» з приводу повідомлення Кабінету міністрів про 19 мільйонів доларів, відсуджені «Укрвакциною» в американському суді.

Як зазначається у документі, «закупівлю лікарських засобів та вакцин, про які йдеться в рішенні американського суду за позовом "Укрвакцини", здійснював не уряд Юлії ТИМОШЕНКО як колегіальний орган, а Міністерство охорони здоров’я за власною ініціативою».

У «Батьківщині» нагадують, що за закупівлі вакцин в МОЗ безпосередньо відповідав заступник міністра Зиновій МИТНИК як керівник тендерного комітету міністерства. «Це той самий МИТНИК, який за особистої ініціативи Миколи АЗАРОВА був призначений міністром охорони здоров’я вже при владі ЯНУКОВИЧА», - сказано у заяві.

«Не виключено, що й власники фірм-посередників, які наживалися на закупівлі ліків за схемами МИТНИКА, є людьми з оточення АЗАРОВА», - припускають у прес-службі «Батьківщини».

«Про це свідчить і той факт, що М.АЗАРОВ активно захищав свого ставленика під час розгляду у парламенті питання відставки З.МИТНИКА у 2010 році, незважаючи на те, що у корупції З.МИТНИКА звинувачували однопартійці прем’єра з Партії регіонів. Зокрема, депутат від ПР Валерій КОНОВАЛЮК у вересні 2010 року заявляв таке: «Більшість претензій щодо зловживань та корупції в МОЗ, коли він (МИТНИК) очолював тендерний комітет, стосуються, перш за все, його. Під усіма документами, де Україна купувала препарати, медичне обладнання в 3-5 разів дорожче, стоїть його підпис», - зазначається у заяві партії.

У «Батьківщині» наголошують, що таким чином будь-які звинувачення уряду М.АЗАРОВА на адресу попереднього Кабміну у «накрадених» на вакцинах грошей є нічим іншим, як намаганням прикрити корупційні діяння МИТНИКА, який і відповідав за ці закупівлі, та перекласти відповідальність за це на інших посадових осіб».

Крім того, в партії підкреслюють, що свою об’єктивну оцінку так званій боротьбі з корупцією в Україні за урядування М.АЗАРОВА та президентства Віктора ЯНУКОВИЧА щойно дали в Європейському Союзі, відзначивши «нульовий прогрес в боротьбі із корупцією в 2010 році».

«Якщо ж Микола АЗАРОВ справді прагне повернути державі «накрадене», то йому варто почати із себе…», - заявляють у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 травня, Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України заявив, що 20 травня 2011 року «суд округу Орегон (штат Орегон, США) прийняв рішення, відповідно до якого до державного бюджету України буде повернено понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників. 23 травня апеляційна інстанція підтвердила рішення суду, відхиливши вимоги захисту відповідача».

«Відповідачем за позовом виступала корпорація «Олден Груп». Саме вона разом з українською компанією «Інтерфарм» була посередником закупівлі вакцини, що за кошти українських платників податків здійснив уряд ТИМОШЕНКО. Суд встановив, що ціна вакцин була завищена в декілька разів, і таким чином Україні було завдано суттєвої шкоди», - сказано у заяві.