Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив до 1 червня підготувати всі заклади відпочинку та оздоровлення дітей до роботи у літній період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав всім керівникам центральних органів влади та регіонів під час селекторної наради.

Він нагадав, що 20 травня було проведено розширене засідання Кабінету міністрів України, на якому розглядалося питання готовності відповідних об’єктів інфраструктури. Постановою уряду, зазначив А.КЛЮЄВ, на зазначені цілі з бюджету спрямовується 12 млн. 761 тис. грн..

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на початку наради А.КЛЮЄВ зазначив, що у деяких областях підготовка закладів з оздоровлення та відпочинку дітей до початку роботи проводиться незадовільно. Він підкреслив, що найгірші показники готовності до оздоровчого сезону, як і торік, - у Львівській, Херсонській, Кіровоградській областях і у Києві.

«Тут планується охопити оздоровленням 30-33% дітей», - зазначив перший віце-прем`єр.

Також він повідомив, що у 14 регіонах України цей показник становить 40-60%, а у 8-ми - понад 60%.