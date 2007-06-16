Український учений засуджений за трансплантацію людських тканин

Ленінський райсуд Харкова ухвалив вирок асистентові кафедри гінекології і акушерства Харківського медуніверситету Дмитру Демиденку: 61-річний кандидат медичних наук визнаний винним в порушенні встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Правозахисники сумніваються в справедливості вироку.

Дмитро Демиденко засуджений до виплати штрафу у розмірі 850 гривень і компенсації судових витрат у розмірі 750 гривень. Звинувачення доктора в незаконній торгівлі органами або тканинами суд відхилив. Прокуратура Ленінського району визнала вирок дуже м`яким і подала на нього апеляційну скаргу.

За словами самого медика, хворий діабетом пацієнт прийшов до нього зі скаргою на безпліддя. Після огляду йому було рекомендовано зробити підсадку фрагмента плаценти з поясненнями, що це апробований метод, який з успіхом використовується при лікуванні безпліддя.

Після консультації з терапевтом, який підтвердив можливий позитивний ефект від операції, хворому підсадили в сідничний м`яз фрагмент плаценти. Відразу після операції хворого зустріли співробітники СБУ і міліції, які відвезли його в лікарню, де під відеозйомкою знову поклали на операційний стіл і фрагмент плаценти з сідниці вилучили.

На думку Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, стаття 143 Кримінального кодексу, яку інкримінували Демиденку, в даному випадку застосована абсолютно неправомірно.

"Ця стаття має на увазі захист донора органів і тканин від завдання шкоди його здоров`ю. Плацента є органом людини під час вагітності і перестає ним бути після того, як автоматично відторгається в результаті фізіологічних пологів. У такому разі захист здоров`я донора не має сенсу", - вважає правозахисник. За його словами, зараз на розгляді судів знаходяться ще два аналогічні випадки.

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