У суботу дощі очікуються лише в західних областях

28 травня, за прогнозами синоптиків, в Україні – переважно без опадів, лише вдень у західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. В Карпатах місцями сильний дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер на Лівобережжі країни переважатиме північно-західний, у південній частині - східний, на решті території - південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів та на Закарпатті до 16°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі 8-13°, вдень 23-28°. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

27 травня температура води в Чорному та Азовському морях 16-20°; в Дніпрі біля Києва 19°.