За ненадання робочих місць інвалідам штраф - понад 5 млн

З ВАТ «Дніпроенерго» (нині ПАТ "Дніпоренерго" м.Запоріжжя) за ненадання у необхідній кількості робочих місць інвалідам стягнуто понад 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, дана сума була стягнута за результатами перевірки органами прокуратури Запорізької області дотримання вимог законодавства підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Запорізькій області.

«Під час перевірки виконання даним підрозділом судових рішень про стягнення коштів до бюджету і державних цільових фондів було встановлено, що держвиконавцем 21 квітня 2009 р. було винесено ухвалу про припинення виконавчого провадження зі стягнення з ВАТ «Дніпроенерго» на користь Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 5 396 864 грн.», - повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

У зв`язку зі встановленням даного факту постанова держвиконавця була оскаржена в судовому порядку, як така, що не відповідає вимогам Закону України «Про виконавче провадження» і "Про заходи, спрямовані на забезпечення постійного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу».

«На сьогодні ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду позов прокуратури задоволений, виконавче провадження відновлено, сума боргу в розмірі 5 396 864 грн. на користь Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів боржником сплачена в повному обсягу», - повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.