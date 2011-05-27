Корупційну вакцину закупив Митник

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що закупівлею вакцини, у чому звинувачують колишній уряд Юлії ТИМОШЕНКО, займався тодішній заступник міністра охорони здоров’я Зиновій МИТНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні, під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації.

«По-перше, ні Юлія ТИМОШЕНКО, ні будь-хто з членів уряду нічого не закуповують. Є Міністерство охорони здоров’я, і в Міністерстві охорони здоров’я є відповідні структури. І що цікаво. Цікаво те, що в нашому уряді за питання закупівлі та організації відповідав заступник міністра пан МИТНИК. І саме пан МИТНИК був призначений міністром охорони здоров’я в уряді АЗАРОВА (був міністром охорони здоров’я з березня по листопад 2010 року – УНІАН)», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що задля об’єктивної оцінки та розслідування цієї ситуації необхідно з’ясувати назви конкретних підприємств, які здійснювали закупівлю вакцини, їхніх власників, а також імена тих, хто підписував контракти. «А коли реально дійдуть, вони безпосередньо вийдуть на пана МИТНИКА, якого вони сховали в останній час. І після цього вийдуть на тих же представників політичної влади, які є сьогодні», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів заявив, що 20 травня «суд округу Орегон (штат Орегон, США) прийняв рішення, відповідно до якого до державного бюджету України буде повернено понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників. 23 травня апеляційна інстанція підтвердила рішення суду, відхиливши вимоги захисту відповідача».

«Відповідачем за позовом виступала корпорація «Олден Груп». Саме вона разом з українською компанією «Інтерфарм» була посередником закупівлі вакцини, що за кошти українських платників податків здійснив уряд ТИМОШЕНКО. Суд встановив, що ціна вакцин була завищена в декілька разів, і таким чином Україні було завдано суттєвої шкоди», - сказано у заяві.

У відповідь у партії «Батьківщина» заявили, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО на мав стосунку до закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами.

Як зазначається у цій заяві, «закупівлю лікарських засобів та вакцин, про які йдеться в рішенні американського суду за позовом "Укрвакцини", здійснював не уряд Ю.ТИМОШЕНКО як колегіальний орган, а Міністерство охорони здоров’я за власною ініціативою».

У «Батьківщині» нагадали, що за закупівлі вакцин у МОЗ безпосередньо відповідав заступник міністра Зиновій МИТНИК як керівник тендерного комітету міністерства. «Це той самий МИТНИК, який за особистої ініціативи Миколи АЗАРОВА був призначений міністром охорони здоров’я вже при владі ЯНУКОВИЧА», - сказано у заяві.

«Не виключено, що й власники фірм-посередників, які наживалися на закупівлі ліків за схемами МИТНИКА, є людьми з оточення АЗАРОВА», - припустили у прес-службі «Батьківщини».

У свою чергу прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що рішення американського суду про повернення у державний бюджет України понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медичних препаратів за завищеними цінами, є “серйозним уроком усім чиновникам, і насамперед нинішнім, які здійснюють державні закупівлі”.