Перед концертом Елтона Джона на Майдані пройде акція волонтерів

Фонд Олени ФРАНЧУК «АнтиСНІД» організовує безкоштовну роздачу глядачам інформаційних матеріалів про ВІЛ-СНІД і презервативів перед концертом Елтона ДЖОНА на Майдані Незалежності в Києві.

Про це УНІАН повідомили у Фонді Олени ФРАНЧУК «АнтиСНІД».

У заході візьмуть участь близько 200 волонтерів Фонду, більшість із яких - студенти київських вузів. Волонтери будуть одягнені в червоні футболки й бейсболки з логотипом Фонду «АнтиСНІД» і екіпіровані червоними сумками з символікою Фонду.

Серед волонтерів, які беруть участь в акції, будуть відомі українські музиканти й телеведучі, зокрема, ведучі телеканалу М1 Кароліна АШІОН, Андрій КІШЕ, Мирослав КУВАЛДІН, Вікторія БАТУІ, українські групи «XS», «Алібі» та «Авіатор», музиканти Настя КАМЕНСЬКИХ і Потап, а також продюсер Андрія ДАНИЛКА Юрій НІКІТІН.

На думку О.ФРАНЧУК, цей концерт Е.ДЖОНА допоможе актуалізувати проблему СНІДу в українському суспільстві. «Сьогодні вже недостатньо інформувати про хворобу, шляхи її розповсюдження й способи захисту. Наше завдання сьогодні – змінити модель поведінки людей, навчити їх жити в умовах неконтрольованої епідемії СНІДу… СНІД перестав бути далекою проблемою. Люди продовжують думати, що це проблема тільки груп ризику – ін`єкційних наркоманів і працівників секс-бізнесу. Але це вже не їхня проблема, а наша загальна. Ми більше не можемо говорити «вони піддаються ризику». Це не вони, а ми – ми самі, наші близькі, наші друзі, наші діти сьогодні можуть стати жертвою ВІЛ-інфекції. Ми всі – на краю», - сказала О.ФРАНЧУК.

Наприкінці травня Фонд «АнтиСНІД» приступив до реалізації нової програми «На краю», в рамках якої буде також реалізовано спільний проект Фонду О.ФРАНЧУК «АнтиСНІД» і СНІД-фонду Е.ДЖОНА. Фонд «АнтиСНІД» виділить на цей проект грант у розмірі 2,5 млн. доларів. Проект розрахований на 5 років і направлений на надання допомоги дітям, потерпілим у результаті епідемії ВІЛ/СНІДу.