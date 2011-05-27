Єврокомісія передасть Україні обладнання для радіаційного моніторингу
16:30, 27 травня 2011Країна
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30 травня 2011 року Європейська Комісія офіційно передасть Україні обладнання комплексної системи радіаційного моніторингу та раннього попередження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, урочисте відкриття комплексної системи відбудеться за участю міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ і голови Представництва Європейської Комісії в Україні, Посла Європейської Комісії в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.
Акредитація журналістів на захід закінчується о 15.00 27 травня.
Виключно до визначеного часу на електронну адресу press@mns.gov.ua або номер факсу (044) 247-32-13 необхідно передати дані журналіста (відеооператора, фотокореспондента) за формою, оприлюдненою на веб-сайті МНС.
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