Єврокомісія передасть Україні обладнання для радіаційного моніторингу

30 травня 2011 року Європейська Комісія офіційно передасть Україні обладнання комплексної системи радіаційного моніторингу та раннього попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, урочисте відкриття комплексної системи відбудеться за участю міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ і голови Представництва Європейської Комісії в Україні, Посла Європейської Комісії в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

Акредитація журналістів на захід закінчується о 15.00 27 травня.

Виключно до визначеного часу на електронну адресу press@mns.gov.ua або номер факсу (044) 247-32-13 необхідно передати дані журналіста (відеооператора, фотокореспондента) за формою, оприлюдненою на веб-сайті МНС.