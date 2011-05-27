Азаров у Києві візьме участь у відкритті дитячої поліклініки

У понеділок, 30 травня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у відкритті після реконструкції дитячої поліклініки №1 Оболонського району та амбулаторії загальної практики сімейної медицини. (Вул. Лайоша Гавро, 26).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Від’їзд від Кабінету міністрів 10.30. Допуск на об’єкт до 11.30.

Акредитація до 17.00 27 травня за телефонами: 256-79-89, 256-67-11, 256-72-92 та електронною адресою accreditgovua@ukr.net.