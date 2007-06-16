Міністр охорони здоров`я України Юрій Гайдаєв привітав медиків

Шановні колеги - медики України!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята - Дня медичного працівника!

Своє життя Ви присвятили найціннішому для людства - турботі про здоров`я та життя інших. Щиро вдячний за самовідданість, милосердя, доброту й щедрість душі всім лікарям, фельдшерам, організаторам охорони здоров`я, науковим працівникам, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу, працівникам медичної промисловості, всім, хто працює в наших лікарнях, поліклініках, амбулаторіях, аптеках, санаторіях - усім, хто несе почесну вахту на сторожі здоров`я і життя мільйонів українських громадян.

Ми живемо у складний час, коли кожен має претензії до охорони здоров`я. Дійсно, є недоліки і труднощі. Однак, саме Вашою невтомною працею та завдяки посиленню уваги держави до охорони здоров`я, медична галузь за останні роки все ж досягла помітних успіхів. Запевняю Вас, що як міністр я прикладу максимум зусиль, аби винагорода за працю була достойною Вашого високого покликання.

Дорогі медики України! Шануючи Ваш багатий доробок, бажаю, щоб кожен день приносив радість за нові досягнення, а життя й надалі наповнювалось любов`ю, повагою та визнанням.

Божого благословення, міцного здоров`я, мирного неба та безмежного щастя кожній Вашій родині!

Прес-служба МОЗ