Янукович привітав медиків зі святом

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників охорони здоров`я з нагоди Дня медичного працівника.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, за словами прем’єра, “це свято людей складної, благородної і шанованої професії, покликанням якої є повернути радість життя, можливість вільно працювати та любити”.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, щоденна наполеглива, самовіддана, чесна праця та громадська відповідальність медиків стануть запорукою якісної і доступної медичної допомоги тим, хто її потребує. “Вірю, що кожен з вас докладе максимальних зусиль для зростання авторитету галузі, підвищення довіри українців до системи охорони здоров’я, піднесення на новий рівень здобутків та визнання української медичної науки”, йдеться у вітанні.

Прем’єр-міністр побажав медикам “міцного здоров’я, вагомих творчих здобутків, невичерпної енергії у вашій надзвичайно потрібній людям праці. Нехай збуваються ваші кращі задуми і буде щасливою доля”.