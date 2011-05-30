Хто ж закуповував вакцину за завищеними цінами?

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що вакцина за завищеними цінами закуповувалася чиновниками, якими керувала екс-глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер”.

"Винні чиновники уряду. Вони працювали під керівництвом ТИМОШЕНКО. У нас є шість матеріалів аудиту, в тому числі і по закупівлі вакцини", - сказав В.ПШОНКА.

Він зауважив, що на сьогодні цю кримінальну справу розслідує центральне слідство Міністерства внутрішніх справ. "Є арештовані особи. Три особи під слідством, вони арештовані. Всього за матеріалами кримінальної справи проходить п`ять обвинувачених. З них два чиновники високого рангу", - додав він.

При цьому В.ПШОНКА зауважив, що наразі слідство закінчується і матеріали будуть передані до суду.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів заявив, що 20 травня «суд округу Орегон (штат Орегон, США) прийняв рішення, відповідно до якого до державного бюджету України буде повернено понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників. 23 травня апеляційна інстанція підтвердила рішення суду, відхиливши вимоги захисту відповідача».

«Відповідачем за позовом виступала корпорація «Олден Груп». Саме вона разом з українською компанією «Інтерфарм» була посередником закупівлі вакцини, що за кошти українських платників податків здійснив уряд ТИМОШЕНКО. Суд встановив, що ціна вакцин була завищена в декілька разів, і таким чином Україні було завдано суттєвої шкоди», - сказано у заяві.

У відповідь в партії «Батьківщина» заявили, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО на мав відношення до закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами.

Як зазначається у цій заяві, «закупівлю лікарських засобів та вакцин, про які йдеться в рішенні американського суду за позовом "Укрвакцини", здійснював не уряд Ю.ТИМОШЕНКО як колегіальний орган, а Міністерство охорони здоров’я за власною ініціативою».

У «Батьківщині» нагадали, що за закупівлі вакцин у МОЗ безпосередньо відповідав заступник міністра Зіновій МИТНИК як керівник тендерного комітету міністерства. «Це той самий МИТНИК, який за особистої ініціативи Миколи АЗАРОВА був призначений міністром охорони здоров’я вже при владі ЯНУКОВИЧА», - сказано у заяві.