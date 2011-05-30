Завтра в Україні температура повітря перевищить 30° тепла

Завтра, 31 травня, температура повітря в Україні перевищить 30 градусів тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень в Криму та Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 26-31°, в Криму 23-28°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 26-31°; у столиці вночі 15-17°, вдень близько 30°.

Сьогодні, 30 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 17-21°; в Дніпрі біля Києва - 19°.

Крім того, синоптики попереджають, що 30-31 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), а 1-2 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.