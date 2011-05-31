Азаров доручив МОЗ посилити санітарно-епідеміологічний контроль у дитячих закладах

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив міністру охорони здоров`я Олександру АНІЩЕНКУ посилити санітарно-епідеміологічний контроль і профілактику в дитячих закладах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив, заслухавши інформацію О.АНІЩЕНКА щодо профілактичних та протиепідеміологічних заходів у Маріуполі, де зафіксовано три випадки захворювання на холеру.

Прем’єр-міністр доручив О.АНІЩЕНКУ визначити план роботи з локалізації та ліквідації вогнища хвороби.

Водночас МОЗ також має негайно розробити план заходів з попередження поширення інфекцій у зв’язку з високими температурами і виявленням численних випадків шлункових інфекцій в Німеччині, Австрії, Данії, Великобританії, Нідерландах, Швеції, підкреслив М.АЗАРОВ.

Глава уряду також доручив Міністерству охорони здоров’я запровадити посилений моніторинг санітарно-епідеміологічного стану місць відпочинку, контроль питної і морської води на півдні України. І в першу чергу щоденно проводити санітарно-профілактичні заходи в дитячих санаторіях і таборах відпочинку.

Наразі відбувається перевірка оснащення дитячих закладів всіма необхідними засобами профілактики та особистої гігієни та вживаються інші заходи для убезпечення від інфекцій місць відпочинку дітей, зазначили в Кабміні.

«Наше завдання – не допустити виникнення нових спалахів хвороби, - наголосив прем’єр-міністр, - діти та їх батьки повинні отримати стовідсоткову гарантію, що держава забезпечить здоровий і безпечний відпочинок».

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у м. Маріуполь Донецької області зареєстровано три окремих випадки захворювання людей на холеру, яких у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до інфекційного відділення міської лікарні № 4.

Як поінформували в МНС, за попередніми даними, захворювання сталося у 2 осіб внаслідок споживання морської риби, в 1 особи внаслідок потрапляння морської води в органи травлення.

Глава МОЗ за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА вже прибув до Маріуполя для з’ясування ситуації, що склалася довкола захворювання на холерний вібріон.