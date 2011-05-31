У Приазов'ї і на Чорноморському узбережжі шукатимуть холеру

Міністерство охорони здоров`я України зобов`язало головних санітарних лікарів у всіх областях Приазовського і Чорноморського узбережжя провести дослідження зовнішнього середовища на можливу наявність холери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО вчора ввечері в Маріуполі після відвідання в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 чотирьох хворих на холеру городян.

«У понеділок на селекторній нараді було дано команду усім головним санітарним лікарям областей Приазовського регіону і Чорноморського – Одеського, Кримського, Миколаївського, Херсонського - про те, що вони мають точно так само (як у Маріуполі) провести дослідження зовнішнього середовища – води морської, річкової, а також риби і фекальних мас», - сказав міністр.

«Вибачте за натуралізм, але ми маємо дізнатися, яка картина у нас по всій країні», - додав О.АНІЩЕНКО.

Він наголосив, що додаткові заходи контролю введені для того, щоб можна було без побоювання в курортний сезон відкрити оздоровчі центри на морському узбережжі.

«Найголовніше, ми сподіваємося, що дотримання всіх заходів дозволить нам відкрити на першому етапі оздоровчі центри, турбази, пансіонати тощо. Однак до отримання відповідей результатів аналізів не даватимемо послаблення, вживатимуться жорсткі заходи безпеки», - сказав глава Мінохоронздоров`я.

Кажучи конкретно про Маріуполь, О.АНІЩЕНКО повідомив, що «на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії всі керівники силових органів одержали команду – поставити на пляжах таблички (про заборону купання), виставити патрулі, які патрулюватимуть все узбережжя».

Водночас О.АНІЩЕНКО вважає, що «оздоровчий період тут почнеться відповідно до графіку, однак до особливого розпорядження буде заборона на купання і вилов риби».

Як повідомляв УНІАН. 29 травня в Маріуполі були госпіталізовані 4 особи, хворі на холеру. За попередніми даними, джерелом зараження людей стала виловлена місцевими рибаками риба (бички) і морська вода.

Міністр охорони здоров`я О.АНІЩЕНКО, який прибув до Маріуполя 30 травня, запевнив, що ситуація із спалахом холери у місті контрольована.