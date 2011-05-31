Фонд Ахметова подарував дитячій кардіохірургії унікальний апарат

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» подарував дитячій кардіохірургії ім.В.К.Гусака унікальний апарат штучного кровообігу (АІК).

Апарат для відділення був придбаний Фондом в рамках проекту «Хай серце б`ється», метою якого є повне розділення дитячої та дорослої кардіослужби в ім. В.К. Гусака. Покупка цього апарату - це крок до створення дитячої кардіологічної служби, яка повністю забезпечить потреби Східної України.

«Без апарату штучного кровообігу неможливо провести операцію на відкритому серці. Від його роботи залежить життя пацієнта, тому до якості і надійності пред`являються найвищі вимоги. Апарат саме такого високого рівня подарував нашому відділенню Фонд «Розвиток України», на якому вже виконані перші операції по корекції складних вад серця,» - розповідає Ігор Мокрик, завідувач відділення дитячої кардіохірургії ім. Гусака.

Під час операцій на відкритому серці апарат виконує функцію самого серця, він укомплектований функцією, що дозволяє проводити операції на серці важко хворим дітям. Апарат також використовують і в реанімації при різних формах кардіоміопатій, при станах після операції на серці, коли серце відновлюється і ще неефективно качає кров, також при важких патологіях легень, коли легені недостатньо насичують кров киснем.

У 2010 році відділенням було проведено 100 операцій на відкритому серці. Завдяки цій надсучасній апаратурі, Центр планує проводити не менше 500 операцій на відкритому серці в рік.

На сьогодні це другий такий апарат в Україні.