В Україні курить кожен п'ятий школяр 11-12 років - Бахтеєва

В Україні рівень тютюнопаління вже давно набув масштабів епідемії, оскільки щороку до куріння долучаються 500 тисяч молодих людей з 11 років.

Про це сказала народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету ВР України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва у День боротьби з курінням, що відзначається сьогодні, 31 травня, за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров`я. У цьому році він проходить під девізом "Пасивне куріння вбиває, зробимо повітря навколо нас чистішим".

«Без перебільшення можу сказати, що вживання тютюну є однією з найбільших небезпек для здоров`я людей. Через цю згубну звичку щороку помирає понад 5 мільйонів осіб - в середньому, одна людина кожні шість секунд. Кожен десятий випадок смерті серед дорослих людей трапляється через тютюнопаління,»- сказала Бахтеєва.

Депутат підкреслила: викликає занепокоєння, що до тютюнопаління залучається все більша кількість молодих людей у ​​віці від 14 до 35 років і навіть діти.

«За даними соціологічних досліджень, кожен п`ятий школяр Україні у віці 11-12 років палить,» - зазначила Бахтеєва.

На думку, голови профільного Комітету, куріння в значній мірі впливає на рівень захворюваності населення. Так, за останні 25 років поширеність серцево-судинних захворювань (а це в першу чергу - інфаркти, інсульти, гіпертонія) серед населення зросла в три рази, а рівень смертності від них - на 45%. Щорічно діагностується близько 50 тис. випадків інфаркту міокарда. Частота інсультів в Україні перевищує аналогічний показник у розвинених країнах Європи в 11-13 разів.

«Останнім часом в Україні багато робиться для зниження споживання тютюнових виробів і зменшення його шкідливого впливу на здоров`я населення. Істотно посилені вимоги Закону України «Про рекламу», яким сьогодні заборонена реклама тютюнових виробів, а також знаків, товарів і послуг у ЗМІ, на зовнішніх носіях,»- сказала Бахтеєва.

За словами народного депутата, за останні два роки вдалося підвищити акцизи на тютюн з 36 копійок до 3 гривень на пачку сигарет. Що вже дає відчутні результати - поширеність куріння в Україні істотно знизилася.

«Але масштаби цього негативного явища, залишаються в країні ще дуже значними. В Україні необхідно прийняття більш жорстких заходів у боротьбі з курінням. Все це відображено в законопроекті № 6595, який зареєстрований у парламенті. Сподіваюся, на розуміння і підтримку його колегами з усіх фракцій Ради. Адже мова йде про здоров`я народу України,» - підкреслила Тетяна Бахтеєва.

"Хочу Вас запевнити, що ми - народні депутати України, і я особисто як Голова профільного парламентського Комітету і лікар будемо і надалі докладати всіх зусиль для того, щоб захистити свій народ від згубного впливу тютюнопаління до тих пір поки повністю не звільнимо Україну від цього зла,» - підсумувала народний депутат.