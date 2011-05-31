Акімова сподівається, що ВР ухвалить закон про реформи в медицині

Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сподівається, що Верховна Рада на поточній сесії ухвалить закони про реформування охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА заявила сьогодні у Дніпропетровську на прес-конференції, присвяченій презентації моделі управління проектом «Модернізація охорони здоров’я у Дніпропетровській області».

За словами І.АКІМОВОЇ, проекти закону про модернізацію охорони здоров’я в пілотних областях та закон про зміни основ охорони здоров’я у травні зареєстровані у Верховні Раді. За попередньою інформацією, вони будуть розглянуті профільним комітетом парламенту наступного тижня і передані на розгляд сесії.

«Я сподіваюсь, що депутати всіх фракцій, які чудово розуміють стан охорони здоров’я в Україні, не зможуть підняти руки проти цих законів. Гадаю, що до того, як Верховна Рада піде на канікули, ці два закони – можливо один у першому читанні, а другий у двох читаннях, будуть прийняті депутатами», - зазначила І.АКІМОВА.

За її словами, законопроекти спрямовані на оптимізацію мережі медичних закладів у регіонах та містять нову систему фінансування галузі.

І.АКІМОВА підкреслила, що реформування системи охорони здоров’я розпочнеться в трьох пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та місті Києві.

За словами І.АКІМОВОЇ, при такій системі охорони здоров’я, як в Україні, так жити далі не можна.

«В Україні лікарняних ліжок вдвічі більше, ніж в розвинених країнах Європи. І при цьому українці живуть на 10 років менше», - наголосила І.АКІМОВА.