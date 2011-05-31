За підтримки Фонду Ахметова «Розвиток України» в Києві відбудеться VII міжнародний турнір з футболу для людей з особливими потребами

За підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в Києві відбудеться VII міжнародний турнір з футболу для людей з особливими потребами.

1 червня на базі «Святошин» відбудеться урочиста церемонія відкриття міжнародного турніру для молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2011»!

Основна мета турніру - допомогти людям з обмеженими розумовими і фізичними можливостями адаптуватися в суспільному середовищі і стати повноцінними членами суспільства. Допоміжне смислове завдання турніру - популяризація серед таких молодих людей спортивних змагань!

За підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», Компанія «Белла-Трейд» вже 7 років проводить футбольний турнір «Seni Cup» в Україні. У 2011 році в турнірі візьмуть участь 12 команд з психоневрологічних інтернатів з усієї України. Команда, яка зайняла перше місце на українському турнірі, поїде на фінал турніру до Польщі, де зустрінеться з командами-переможцями з таких країн як: Литва, Латвія, Росія, Чехія, Словаччина, Угорщина і Німеччина.

Підтримати турнір і привітати юних футболістів приїдуть:

- посол Республіки Польща в Україну Даріуш Гурчинський,

- заступник Міністра соціальної політики Лідія Дроздова,

- керівник проектів і програм Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк,

- директор ТОВ «Белла-Трейд» Цезарі Біяк,

- голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я та соціального захисту Алла Шлапак,

- представники Національного олімпійського комітету, голова Федерації футболу м. Києва Ігор Кочетов, а також відомі політики, футболісти та інші офіційні особи.

Програма турніру:

14:00 - прес-конференція організаторів турніру. У прес-конференції візьмуть участь: посол Республіки Польща в Україну Даріуш Гурчинський, Заступник Міністра соціальної політики Лідія Миколаївна Дроздова, керівник проектів і програм Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк, директор ТОВ «Белла-Трейд» Цезарі Біяк,, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я та соціального захисту Алла Шлапак, представники Національного олімпійського комітету, голова Федерації футболу м. Києва Ігор Кочетов, а також відомі політики, футболісти та інші офіційні особи.

14:30 - урочисте відкриття турніру, почесними гостями якого стануть: представники Київської міської держадміністрації, Федерації футболу м. Києва, Національного олімпійського комітету, а також відомі політики, бізнесмени та футболісти.

14:45 - святковий концерт за участю артистів і дитячих танцювальних колективів «Світ талантів».

15-00 - неформальне спілкування та фуршет, святковий торт. Для дітей нададуть частування спонсори турніру.

16:00 - повернення до Києва, орієнтовний час прибуття 16:30.

Турнір проходить за підтримки Посольства Республіки Польща в Україну, Міністерства соціальної політики України.

Турнір буде проходити 1-2 червня на базі «Святошин».

Для представників ЗМІ буде організовано трансфер на базу «Святошин» і назад. Збір журналістів 1 червня в 12:30, м. Шулявська (площа біля танка)

Акредитація для ЗМІ обов`язкова!

Контакти для акредитації:

Оксана Виговська

050-332-29-51

e-mail: vygovska@gmail.com

Довідка: Стартував турнір «Seni Cup» 18 років тому на території Польщі. Сьогодні ці змагання проводяться у таких країнах як: Росія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Німеччина, Латвія, Литва, Білорусь і в Україну. Турнір «Seni Cup» проводиться за всіма правилами FIFA з професійною суддівською оцінкою матчів і є відмінною можливістю для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у молодих людей, що проживають в психоневрологічних інтернатах.

Прес-служба

Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

+38044 502 52 12