Затримано директора приватної клініки, який був у розшуку

Співробітники податкової міліції Голосіївського району м. Києва затримали у аеропорту «Бориспіль» під час спроби перетнути державний кордон колишнього керівника однієї зі столичних приватних клінік.

Як повідомили УНІАН у прес центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, 40-річний громадянин Республіки Ізраїль, уродженець м. Москва перебував у міжнародному розшуку ще з 1995 року, змінивши прізвище, заснував у столиці приватну клініку. Директор оздоровчо-лікувального закладу мав намір застрахувати власних пацієнтів-інвалідів та можливі фінансові ризики пов’язані з їх лікуванням. Для цього з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України були виділені 2,5 млн. грн., але фактично за призначенням директор використав лише 86 тис. грн. на оздоровлення 86 пацієнтів. Решта грошей зникла з рахунків разом з керівником, якого з 2010 року столичною податковою міліцією було оголошено в розшук.

Наразі затриманий перебуває у столичному ізоляторі тимчасового утримання МВС України, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Триває слідство.