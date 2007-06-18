5-річний американський хлопчик нагодував друзів наркотиками
11:10, 18 червня 2007Країна
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Шестеро дітей були госпіталізовані
У Сполучених Штатах у місті Буффало, штат Нью-Йорк, п’ятирічний хлопчик приніс до дитячого садка пакет героїну. Дитина сказала іншим дітям, що це солодощі й запропонувала спробувати.
Як повідомляє телеканал MSNBC з посиланням на місцеву поліцію, у результаті шестеро дітей були госпіталізовані, включаючи самого хлопчика і його дворічну сестру, які проковтнули порошок.
США - один із найбільших споживачів героїну, багато в чому через сусідство з Мексикою, найбільшим світовим центром виробництва цього найсильнішого наркотику.
За офіційними даними, близько одного мільйона американців регулярно споживають героїн, що викликає звикання вже після декількох уживань.
За матеріалами РИА Новости
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