5-річний американський хлопчик нагодував друзів наркотиками

У Сполучених Штатах у місті Буффало, штат Нью-Йорк, п’ятирічний хлопчик приніс до дитячого садка пакет героїну. Дитина сказала іншим дітям, що це солодощі й запропонувала спробувати.

Як повідомляє телеканал MSNBC з посиланням на місцеву поліцію, у результаті шестеро дітей були госпіталізовані, включаючи самого хлопчика і його дворічну сестру, які проковтнули порошок.

США - один із найбільших споживачів героїну, багато в чому через сусідство з Мексикою, найбільшим світовим центром виробництва цього найсильнішого наркотику.

За офіційними даними, близько одного мільйона американців регулярно споживають героїн, що викликає звикання вже після декількох уживань.

За матеріалами РИА Новости