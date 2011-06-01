Голова ФПУ приватизує низку профспілкових санаторіїв?

Голова Федерації профспілок України (ФПУ) Василь ХАРА планує провести приватизацію низки оздоровниць, що належать профспілкам.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН голова Союзу жінок України "За майбутнє дітей" Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Зокрема, за її інформацією, незважаючи на рішення президії ФПУ від 24 травня не продавати санаторно-туристичний комплекс профспілок, 25 травня відбулися збори акціонерів ПАТ "Укрпрофоздоррвниця", на яких В.ХАРОЮ як представником головного акціонера ПАТ - ФПУ, було ухвалено рішення про продаж цілісних майнових комплексів низки об`єктів. Зокрема, відповідно до даного рішення планується продати цілісні майнові комплекси таких об`єктів, як "Санаторій для батьків з дітьми "Дубки" (Ірпінь), дитячий санаторій ім. Щорса (Чернігівська обл.), адміністративні будівлі дочірнього підприємства "Ялтакурорт" тощо.

Водночас, згідно з інформацією президента Української федерації профспілкових організацій - профспілки працівників спільних підприємств Анатолія МИХАЙЛЕНКА, відповідно до розпорядження Генеральної прокуратури України ФПУ було заборонено ухвалювати будь-які рішення, що стосуються майнових питань. За його словами, на сьогодні він не має в своєму розпорядженні інформації, чи були підписані В.ХАРОЮ прийняті на зборах акціонерів "Укрпрофоздоровниці" рішення, що стосуються приватизації майна профспілок. А.МИХАЙЛЕНКО також зробив припущення, що після приватизації ці оздоровчі об`єкти, швидше за все, змінять профіль і не зможуть надавати повноцінні послуги з оздоровлення членів профспілки.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також повідомила, що рішення про приватизацію санаторно-туристичних комплексів суперечить законодавству, оскільки для цього необхідно одержати дозвіл від місцевих органів влади на приватизацію землі, на якій розташовані ці об`єкти. У зв`язку з цим вона визнала справедливою заяву голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ, який розкритикував плани керівництва ФПУ щодо передачі в управління комерційній структурі низки кримських профспілкових оздоровниць. За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, з боку В.ДЖАРТИ це був "мужній крок".