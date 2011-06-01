2012 рік Президент оголосив Роком спорту і здорового способу життя
Необхідно ухвалити низку заходів
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, держава має ухвалити програму заходів на 2012 рік, який Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив Роком спорту і здорового способу життя.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему: «Правова та організаційно-фінансова підготовка до проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя», що проходив за ініціативи міжпарламентського об’єднання «Здорова і спортивна Україна».
Відкриваючи роботу круглого столу, М.ТОМЕНКО нагадав, що наступний рік, окрім того, що є роком проведення в Україні та Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу та роком проведення літньої Олімпіади, указом Президента оголошений Роком спорту та здорового способу життя.
Віце-спікер також нагадав, що у 2012 році закінчується термін реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту за 2007-2011 роки.
«Таким чином варто було б обговорити проблеми, позитиви і негативи виконання цієї програми за п’ятиріччя і подумати, в якому напрямку рухатися далі: приймати ще одну п’ятирічну програму чи, можливо, розробляти якісь більш стратегічні документи», - зазначив М.ТОМЕНКО.
За словами віце-спікера, не дивлячись на те, що спільними зусиллями були зроблені певні кроки в законодавстві, якими регулюються питання спорту та фізичної культури, водночас, «можливість реалізовувати ті речі, які закладені, впирається в інструменти і механізми їх виконання та, передовсім, у фінансові можливості».
Як позитивний приклад, М.ТОМЕНКО нагадав, що вдалося узаконити норму про пільги на земельний податок, натомість, за його словами, норма нової редакції закону про фізичну культуру і спорт в частині пільг для бізнесу, який інвестує у фізичну культуру і спорт, не реалізовується через відсутність механізмів надання пільг, які має розробити уряд.
«Ми вважаємо, що прописали в законі достатньо для того, щоб постановою Кабінету міністрів дати можливість бізнесу, який підтримує дитячі спортивні школи чи проведення змагань, стимулювати такі дії», - підкреслив він.
Заступник голови парламенту повідомив, що аналіз інформації, яку надав уряд і Державна служба молоді та спорту, засвідчив, що «за п’ять років ми маємо 563 ігрові майданчики для всіх видів спорту, натомість, згідно польської програми у Польщі з 2008 до 2012 роки буде 1600 об’єктів. І це багатофункціональні майданчики».
«Коли ми кажемо про 2012 рік і про програму на 5 років, то варто подумати над якоюсь системою, яка була б ефективною. Системою, яка б стимулювала інвестувати у такі речі», - підкреслив віце-спікер, наголосивши, що місцевій владі варто було б витрачати зусилля та кошти на бодай невеликі локальні проекти підтримки та захисту дітей, зокрема, забезпечення нормальної мережі оздоровлення, фізичної культури і спорту, а не інвестувати в чергові мегапроекти.
Окрім того, на думку М.ТОМЕНКА, уряд та місцеві органи влади мають фінансово підтвердити наміри реалізувати заходи в рамках оголошеного наступного року Роком спорту та здорового способу життя. «Якщо уряд інвестує, то звичайно й область, місто та район повинні інвестувати. Тоді ми зробимо відповідний імпульс і скажемо, що у 2012 році ми не тільки радіємо, що у нас Євро-2012, ми належним чином готуємо наші національні збірні до літньої Олімпіади та забезпечуємо розвиток спорту на всіх рівнях: від дитячих майданчиків і відповідної фізкультурної інфраструктури до великих спортивних проектів», - сказав М.ТОМЕНКО.
Підсумовуючи, він також зазначив, що на рівні Президента, уряду та парламенту має бути розроблена програма заходів на 2012 рік як Рік спорту та здорового способу життя. «Якщо в 2011 році нам не вдалося зробити те, що ми планували, то давайте спільними зусиллями підійдемо до 2012 року», - закликав М.ТОМЕНКО, - в тому числі жорстко стоятимемо за кожен рядок у бюджеті, щоб забезпечити належний розвиток фізичної культури та спорту на рівні держави».