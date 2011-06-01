2012 рік Президент оголосив Роком спорту і здорового способу життя

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, держава має ухвалити програму заходів на 2012 рік, який Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив Роком спорту і здорового способу життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему: «Правова та організаційно-фінансова підготовка до проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя», що проходив за ініціативи міжпарламентського об’єднання «Здорова і спортивна Україна».

Відкриваючи роботу круглого столу, М.ТОМЕНКО нагадав, що наступний рік, окрім того, що є роком проведення в Україні та Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу та роком проведення літньої Олімпіади, указом Президента оголошений Роком спорту та здорового способу життя.

Віце-спікер також нагадав, що у 2012 році закінчується термін реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту за 2007-2011 роки.

«Таким чином варто було б обговорити проблеми, позитиви і негативи виконання цієї програми за п’ятиріччя і подумати, в якому напрямку рухатися далі: приймати ще одну п’ятирічну програму чи, можливо, розробляти якісь більш стратегічні документи», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, не дивлячись на те, що спільними зусиллями були зроблені певні кроки в законодавстві, якими регулюються питання спорту та фізичної культури, водночас, «можливість реалізовувати ті речі, які закладені, впирається в інструменти і механізми їх виконання та, передовсім, у фінансові можливості».

Як позитивний приклад, М.ТОМЕНКО нагадав, що вдалося узаконити норму про пільги на земельний податок, натомість, за його словами, норма нової редакції закону про фізичну культуру і спорт в частині пільг для бізнесу, який інвестує у фізичну культуру і спорт, не реалізовується через відсутність механізмів надання пільг, які має розробити уряд.

«Ми вважаємо, що прописали в законі достатньо для того, щоб постановою Кабінету міністрів дати можливість бізнесу, який підтримує дитячі спортивні школи чи проведення змагань, стимулювати такі дії», - підкреслив він.

Заступник голови парламенту повідомив, що аналіз інформації, яку надав уряд і Державна служба молоді та спорту, засвідчив, що «за п’ять років ми маємо 563 ігрові майданчики для всіх видів спорту, натомість, згідно польської програми у Польщі з 2008 до 2012 роки буде 1600 об’єктів. І це багатофункціональні майданчики».

«Коли ми кажемо про 2012 рік і про програму на 5 років, то варто подумати над якоюсь системою, яка була б ефективною. Системою, яка б стимулювала інвестувати у такі речі», - підкреслив віце-спікер, наголосивши, що місцевій владі варто було б витрачати зусилля та кошти на бодай невеликі локальні проекти підтримки та захисту дітей, зокрема, забезпечення нормальної мережі оздоровлення, фізичної культури і спорту, а не інвестувати в чергові мегапроекти.

Окрім того, на думку М.ТОМЕНКА, уряд та місцеві органи влади мають фінансово підтвердити наміри реалізувати заходи в рамках оголошеного наступного року Роком спорту та здорового способу життя. «Якщо уряд інвестує, то звичайно й область, місто та район повинні інвестувати. Тоді ми зробимо відповідний імпульс і скажемо, що у 2012 році ми не тільки радіємо, що у нас Євро-2012, ми належним чином готуємо наші національні збірні до літньої Олімпіади та забезпечуємо розвиток спорту на всіх рівнях: від дитячих майданчиків і відповідної фізкультурної інфраструктури до великих спортивних проектів», - сказав М.ТОМЕНКО.

Підсумовуючи, він також зазначив, що на рівні Президента, уряду та парламенту має бути розроблена програма заходів на 2012 рік як Рік спорту та здорового способу життя. «Якщо в 2011 році нам не вдалося зробити те, що ми планували, то давайте спільними зусиллями підійдемо до 2012 року», - закликав М.ТОМЕНКО, - в тому числі жорстко стоятимемо за кожен рядок у бюджеті, щоб забезпечити належний розвиток фізичної культури та спорту на рівні держави».