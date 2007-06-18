Столична влада затвердила розподіл коштів на закупівлю медпрепаратів

У Київській міській державній адміністрації затверджено розподіл 42,2 млн. грн. бюджетних коштів на реалізацію заходів міської Міжгалузевої комплексної програми «Здоров`я киян» на 2007 р.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Згідно з документом, найбільше коштів виділено на Програми “Цукровий діабет" – 14,6 млн. грн. та „Гемодіаліз" – 10 млн. грн. Крім того, на програму “Кардіологія" передбачено 3,1 млн. грн; 2,3 млн. грн виділено Київському центру крові на придбання необхідних для його роботи препаратів. Кошти в сумі 1,5 млн. грн. виділені Київському центру трансплантації кісткового мозку на Програму трансплантації кісткового мозку, понад 1,1 млн. грн. – для Київської міської онкологічної лікарні на Програму „Онкологія".

Решта коштів розподілена між програмами: “Імунопрофілактика" (670 тис. грн.); боротьби зі СНІДом (700 тис. грн.) та туберкульозом (329 тис. грн.); „Репродуктивне здоров`я населення" (700 тис. грн.) та іншими.