ВР ухвалила закон щодо відомостей про донора

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 290 Цивільного кодексу України" щодо відомостей про донора.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 250 народних депутатів з 293 зареєстрованих в сесійній залі.

Законодавчим актом внесено зміну до статті 290 Цивільного кодексу, відповідно до якої особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта - родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами.