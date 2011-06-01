У Кіровограді заборонили продаж спиртного у нічний час

Кіровоградська міська рада ухвалила рішення про заборону реалізації пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв з 22.00 до 8.00 у всіх торговельних закладах, окрім закладів ресторанного типу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час сесії дане торгове обмеження підтримала більшість депутатів.

Рішення набуває чинності з моменту його публікації в друкованому віснику міської ради «Вечірня газета», черговий номер якого вийде 3 червня 2011 року.

Також депутати проголосували за заборону торгівлі пивом і слабоалкогольними напоями в кіосках, розташованих у радіусі 300 метрів від шкіл, дитячих садків і спортивних установ.