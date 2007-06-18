Львівські правоохоронці виявили підпільну нарколабораторію

Співробітники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України у Львівській області під час проведення оперативно-пошукових заходів виявили на території дачного будинку, розташований у 3-му Топольному провулку міста Львова, підпільну нарколабораторію.

Як поінформувало УНІАН джерело в ГУ МВС України у Львівській області, в приміщенні дачного будинку, де ніхто не проживав, правоохоронцями було виявлено та вилучено спеціальний лабораторний посуд, який має хіміко-технологічне призначення. Згідно з висновком експертів, вилучений посуд містить нашарування наркотичного засобу і використовувався для синтезу наркотичних речовин.

За даним фактом проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють “власників” нарколабораторії.