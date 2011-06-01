Затверджено Положення про Державну службу молоді та спорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 636/2011 завердив Положення про Державну службу молоді та спорту України.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 серпня 2005 року № 1176 "Про Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту".

Кабінету міністрів України доручено привести у двомісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.