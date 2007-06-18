Черновецький подарував міській службі швидкої медичної допомоги 26 «Фордів»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ передав міській службі швидкої медичної допомоги ключі від 26 нових машин марки «Форд».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «на жаль, колишня влада не передбачила в міському бюджеті на 2005 і 2006 рік жодної копійки на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги». «Машини марки «Форд» – недорогі та дуже надійні, тому успішно використовуються і в Сполучених Штатах, і в Європі. Їх навіть неможливо порівняти з «Газелями» та «Феніксами» (черкаського виробництва), які закуповувались раніше. В народі ці автомобілі охрестили «хлібовозками», бо належно довести в них хворого до лікарні було дуже складно. Ті ж машини, які ми сьогодні даруємо киянам, оснащені всім належним обладнанням, причому деяке більш високоякісне, ніж у приватних клініках. Переїжджати в них буде значно комфортніше та безпечніше», - зазначив мер.

Він також наголосив, що цими днями має намір встановити муніципальну надбавку до посадового окладу всіх працівників медичної галузі.

«Через низьку оплату праці чимало лікарів і медсестер ладні працювати малярами. Я сподіваюсь за рахунок збільшення зарплати (для багатьох удвічі!) залучати найкращих висококваліфікованих спеціалістів, нехай навіть з інших міст», – сказав міський голова.

За інформацією головного лікаря Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Анатолія ВЕРШИГОРИ, цього року також закуповується нове медичне та технологічне обладнання на суму 83,7 млн.грн.: ендоскопічне, пологодопоміжне, УЗД, лабораторне, стерилізаційне.

Як повідомила начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Людмила КАЧУРОВА, у 2006 р. по галузі „Охорона здоров’я” було заплановано та використано 1148,3 млн. грн., а на 2007 рік передбачено 1516,7 млн. грн., у тому числі на заробітну плату, медикаменти, харчування, господарську діяльність та поліпшення матеріально-технічної бази.