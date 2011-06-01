Міністр подав кандидатуру нового головного санлікаря

Міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО запропонував Президенту України кандидатуру нового головного державного санітарного лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні Кабінету міністрів повідомив глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, Міністерство охорони здоров’я та санітарна служба мають долучитися до програм контролю якості води в Україні.

Як відомо, на сьогодні посаду головного державного санітарного лікаря України обіймає Сергій РИЖЕНКО.