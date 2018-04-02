Чи потрібно «карнавальне» дитинство дітям-сиротам?

Сьогодні - перше червня. Для багатьох це просто перше червня, перший день літа. Для дітей у інтернатах, позбавлених батьківської опіки - це день, коли про них нещадно згадують, і починається карнавал турботи. До знемоги. Як і рік тому, і десять, їх ведуть всюди і скрізь, катають на конях, годують морозивом, тягнуть в кіно, музей. Опікуються. Дістаючи турботу з курних скринь. І діти з інтернатів знають про це, і живуть цим днем, не чекаючи іншого.

А вони, розуміючи, що крім цього не можуть отримати щось інше, йдуть туди, куди їх ведуть дбайливі, але одноразові руки. Вже через день про них знову забудуть, їх відвезуть поправляти здоров`я на морі або дитячий табір, щоб вони "збереглися" до нових свят. Вони частина цього дійства, їх треба берегти, щоб було про кого піклуватися. Це вже історичний момент, вічне колесо. У особливий день, особливим дітям - особливу турботу. І ніяк не можна пропустити це дійство, тому що - хто, якщо не я. Світ ніби прокидається від того, що треба в один день віддати все те, що накопичилося за весь рік. Обдарувати, затискать. Але частіше буває так, що вони одягнені в нарядні костюми стоять зграйкою біля входу в музичний зал, і чекають, коли їх покличуть показати те, чого вони навчилися. Заспівати під караоке пісеньку, станцювати танець, повторюваний на всіх святах, і ось пройшли вже новий рік, восьме березня, день Перемоги, але прийшло головне дитяче свято, і потрібно знову надягати костюми, щоб радувати дбайливих дорослих.

Добрі люди у святковій залі, за замовчуванням. сприймають свято дитинства як належне, і як у зоопарку відповідають дітям подарунками. Кажуть довгі і предовгі промови, клянуться в дружбі і обіцяють, що все у цих дітей буде добре. Потім. Не зараз, не завтра - потім.

Натомість. Я не знаю дітей, позбавлених батьків, які не хотіли б проміняти всі ці дари і карнавали на сім`ю. Вони як Буратіно, хотіли хоча б одним оком заглянути на справжню радість, побачити справжнє ставлення. Притиснутися до добрих і теплих дбайливих рук мами. Посидіти на колінах у батька. Не готуючи у відповідь за цю турботу танців і віршів. Просто тому, що це зовсім інше життя і інше ставлення. Багато дітей, які виросли в нерідних стінах, навіть і не здогадуються, що є зовсім інший світ, інше ставлення, інша турбота. Вони б і раді, але не знають, що буває інша радість і участь. Адже живучи за вітриною, в запорошеній державній скрині, вони дістаються з нього на потребу публіці, як діти у важкій життєвій ситуації, про яких треба дбати сильніше за інших дітей. А коли жар турботи остигає, відправляють їх углиб цих скринь і стін, тому що так і простіше, і спокійніше. Адже для того, щоб вони знайшли сім`ю, необхідно визнати, що вся ця система зовсім не та, яка необхідна для виховання особистості, яка давала б життєві орієнтири і цінності. А поки що в них штучно вирощуються універсальні знання, але придатні для проживання тільки там, де їх смикають за нитки.

Дитинство - це, мабуть, найсвітліший період життя. Коли в людині зароджується особистість. Вона отримує знання, які черпає з різноманітного і дивовижного світу, світу сім`ї, родичів, приятельства, освіти і так далі. І коли особистість попадає в скуту атмосферу, де замість справжнього дитинства раптом йому дарують плазмовий телевізор чи інші подарунки тільки тому, що не можуть подарувати дитинство і родину, то така людина виростає з великим провалом файлової пам`яті, через відсутність якої не може творити своє майбутнє. Не маючи файлової підкачки з щасливого минулого. Як нам усім зробити так, щоб маленькі чоловічки не жили в запорошеній скрині Карабаса-Барабаса, не тужили там за очікуванням чергового карнавалу, тільки тому, що є ті, хто хоче бути його глядачем. Треба робити все, щоб глядач став постійним, піклувальником цих дітей. Щоб сцена, на якій колись танцювали П`єро і Мальвіна, не дочекалася своїх вихованців. Тому що той же глядач, зрозумівши, чим і як насправді живуть діти у скрині, забрав би їх у свою сім`ю.

Усім нам треба поспішати не на свято, а до дітей, виказати справжню турботу і любов. Заклика вас до цього.

Олександр Гезалов,

громадський діяч, публіцист.

Росія.

ДОВІДКА: Олександр Гезалов - російський громадський діяч, публіцист, випускник дитячого будинку. Народився в 1968 році. У 1999 році створив громадську організацію «Рівновага», яка до цього дня надає допомогу дітям-сиротам, бездомним, засудженим, багатодітним. Серед останніх проектів Олександра Гезалова в рамках студії соціального проектування «2га» - проведення тренінгів та семінарів з соціальної роботи в регіонах Росії, видання освітніх адаптаційних коміксів для дітей-сиріт, дитячий адаптаційний табір «Жовтий підводний човен», видання методичної літератури з гострих соціальних проблем . У 2002 році вийшла в світ книга Олександра Гезалова «CОЛОНЕ ДИТИНСТВО», в якій він розповідає про своє життя в дитячому будинку. За громадську роботу нагороджений указом президента Російської Федерації Д. А. Медведєва медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня. Одружений, виховує трьох дітей.