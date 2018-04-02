Чи потрібно «карнавальне» дитинство дітям-сиротам?

Чи потрібно «карнавальне» дитинство дітям-сиротам?

12:38, 01 червня 2011
1

О.Гезалов: Я не знаю дітей, позбавлених батьків, які не хотіли б проміняти всі ці дари і карнавали на сім`ю...

Сьогодні - перше червня. Для багатьох це просто перше червня, перший день літа. Для дітей у інтернатах, позбавлених батьківської опіки - це день, коли про них нещадно згадують, і починається карнавал турботи. До знемоги. Як і рік тому, і десять, їх ведуть всюди і скрізь, катають на конях, годують морозивом, тягнуть в кіно, музей. Опікуються. Дістаючи турботу з курних скринь. І діти з інтернатів знають про це, і живуть цим днем, не чекаючи іншого. 

А вони, розуміючи, що крім цього не можуть отримати щось інше, йдуть туди, куди їх ведуть дбайливі, але одноразові руки. Вже через день про них знову забудуть, їх відвезуть поправляти здоров`я на морі або дитячий табір, щоб вони "збереглися" до нових свят. Вони частина цього дійства, їх треба берегти, щоб було про кого піклуватися. Це вже історичний момент, вічне колесо. У особливий день, особливим дітям - особливу турботу. І ніяк не можна пропустити це дійство, тому що - хто, якщо не я. Світ ніби прокидається від того, що треба в один день віддати все те, що накопичилося за весь рік. Обдарувати, затискать. Але частіше буває так, що вони одягнені в нарядні костюми стоять зграйкою біля входу в музичний зал, і чекають, коли їх покличуть показати те, чого вони навчилися. Заспівати під караоке пісеньку, станцювати танець, повторюваний на всіх святах, і ось пройшли вже новий рік, восьме березня, день Перемоги, але прийшло головне дитяче свято, і потрібно знову надягати костюми, щоб радувати дбайливих дорослих.

Добрі люди у святковій залі, за замовчуванням. сприймають свято дитинства як належне, і як у зоопарку відповідають дітям подарунками. Кажуть довгі і предовгі промови, клянуться в дружбі і обіцяють, що все у цих дітей буде добре. Потім. Не зараз, не завтра - потім. 
Натомість. Я не знаю дітей, позбавлених батьків, які не хотіли б проміняти всі ці дари і карнавали на сім`ю. Вони як Буратіно, хотіли хоча б одним оком заглянути на справжню радість, побачити справжнє ставлення. Притиснутися до добрих і теплих дбайливих рук мами. Посидіти на колінах у батька. Не готуючи у відповідь за цю турботу танців і віршів. Просто тому, що це зовсім інше життя і інше ставлення. Багато дітей, які виросли в нерідних стінах, навіть і не здогадуються, що є зовсім інший світ, інше ставлення, інша турбота. Вони б і раді, але не знають, що буває інша радість і участь. Адже живучи за вітриною, в запорошеній державній скрині, вони дістаються з нього на потребу публіці, як діти у важкій життєвій ситуації, про яких треба дбати сильніше за інших дітей. А коли жар турботи остигає, відправляють їх углиб цих скринь і стін, тому що так і простіше, і спокійніше. Адже для того, щоб вони знайшли сім`ю, необхідно визнати, що вся ця система зовсім не та, яка необхідна для виховання особистості, яка давала б життєві орієнтири і цінності. А поки що в них штучно вирощуються універсальні знання, але придатні для проживання тільки там, де їх смикають за нитки. 
Дитинство - це, мабуть, найсвітліший період життя. Коли в людині зароджується особистість. Вона отримує знання, які  черпає з різноманітного і дивовижного світу, світу сім`ї, родичів, приятельства, освіти і так далі. І коли особистість попадає в скуту атмосферу, де замість справжнього дитинства раптом йому дарують плазмовий телевізор чи інші подарунки тільки тому, що не можуть подарувати дитинство і родину, то така людина виростає з великим провалом файлової пам`яті, через відсутність якої не може творити своє майбутнє. Не маючи файлової підкачки з щасливого минулого. Як нам усім зробити так, щоб маленькі чоловічки не жили в запорошеній скрині Карабаса-Барабаса, не тужили там за очікуванням чергового карнавалу, тільки тому, що є ті, хто хоче бути його глядачем. Треба робити все, щоб глядач став постійним, піклувальником цих дітей. Щоб сцена, на якій колись танцювали П`єро і Мальвіна, не дочекалася своїх вихованців. Тому що той же глядач, зрозумівши, чим і як насправді живуть діти у скрині, забрав би їх у свою сім`ю.

Усім нам треба поспішати не на свято, а до дітей, виказати справжню турботу і любов. Заклика вас до цього. 
Олександр Гезалов,

громадський діяч, публіцист.

 Росія. 
ДОВІДКА: Олександр Гезалов - російський громадський діяч, публіцист, випускник дитячого будинку. Народився в 1968 році. У 1999 році створив громадську організацію «Рівновага», яка до цього дня надає допомогу дітям-сиротам, бездомним, засудженим, багатодітним. Серед останніх проектів Олександра Гезалова в рамках студії соціального проектування «2га» - проведення тренінгів та семінарів з соціальної роботи в регіонах Росії, видання освітніх адаптаційних коміксів для дітей-сиріт, дитячий адаптаційний табір «Жовтий підводний човен», видання методичної літератури з гострих соціальних проблем . У 2002 році вийшла в світ книга Олександра Гезалова «CОЛОНЕ ДИТИНСТВО», в якій він розповідає про своє життя в дитячому будинку. За громадську роботу нагороджений указом президента Російської Федерації Д. А. Медведєва медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня. Одружений, виховує трьох дітей. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter