Щодо холери минулої доби обстежено 13 осіб

У Маріуполі впродовж минулої доби госпіталізовано та обстежено 13 осіб з клінічними проявами кишкової інфекції з метою виявлення хворих на холеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, «з метою активного виявлення хворих проводиться госпіталізація та лабораторні обстеження всіх людей з клінічними проявами кишкової інфекції (за минулу добу – 13 осіб)».

Водночас у МОЗ зазначають, що на сьогодні встановлено 4 лабораторно підтверджених випадків захворювання на холеру. Всі хворі отримують необхідну медичну допомогу, загрози їх здоров‘ю немає, запевнили в прес-службі.

За попередніми дослідженнями, в Маріуполі джерелом захворювання стала риба із Азовського моря. «Наразі в місті заборонене купання в морі, вилов та реалізація риби. Встановлено жорсткий контроль за об‘єктами епідемічного ризику. Проводиться активне виявлення нових хворих», - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, за даними МОЗ, здійснюється активна санітарно-освітня робота, особливо серед дітей.

«Лабораторні дослідження об‘єктів довкілля наявності збудника холери не виявили, значна частина проб знаходиться в роботі», - інформують в прес-службі.

У міністерстві також додали, що оперативна інформація щодня подається до Кабінету міністрів України, в Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров‘я та в Національну академію медичних наук. Ситуація знаходиться під контролем.