Янукович обіцяє дітям щасливе дитинство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє зробити все можливе, щоб українські діти зростали в мирній та заможній країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у вітанні Президента з нагоди Дня захисту дітей, що відзначається сьогодні.

«Дитина в сім`ї є продовженням роду, а в державі - запорукою подальшого існування народу. Саме тому піклування про підростаюче покоління, його майбутнє повинно бути спільним обов`язком батьків, суспільства та держави», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «наша повсякденна мета - виростити дітей фізично здоровими, духовно багатими, підготовленими до самостійного життя, справжніми патріотами своєї країни».

Президент висловив сподівання, що в цей день кожен дорослий задумається про особисту відповідальність як перед своїми дітьми, так і перед тими, кому потрібна особлива увага й турбота і кого доля обділила батьківським теплом та материнською ласкою.

«Як глава держави обіцяю зробити все можливе, щоб українські діти зростали в мирній та заможній країні», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ і побажав усім дітям і дорослим міцного здоров`я, добра, радості, здійснення мрій та задумів.